LUGEJA KÜSIB ⟩ Kuhu on maetud 1944. aastal Sõrves Vana-Torgu lahingus langenud?

Neid langenuid oli palju mõlemal poolel, sest rinne käis kolm korda käest kätte. Teadaolevalt on langenuile kaks ühishauda, 25 meetrit pikad, pluss veel kolm. Need hauad on tähistamata ja tänapäeval asub nende kohal tee. Kahju, et oma päästjatest üle sõidame. Kui leidub siiski ajaloolasi, kes nende haudade kohta täpsemalt teada soovivad, võtke minuga ühendust Saarte Hääle toimetuse kaudu.