Muhurito poesid, nie paljast ehitavad. Esiteks ollid majast paljad ruamid püsti, siis tullid valged seenad ja lõpuks nie said kua erguks kollaseks. Sial pidada kua akatama pitsasid pakkuma. Nende vade burritudele lisaks. Sur vägev pitsaahi olla masu otse Napolist siia väetud. Pidi sie kua rekkimise kord olema. Aga sur moekas asi nähisse olavad. Juu sui katsub järgi, ons pitsad niisamma moekad. Neljabe tulle avamine.

Kis põle omale viel Muhu oabitsat suan, siis ep tasu ädas olla. Neid tuleb nüid varsi müüki küll ja viel. Nõnna kut igaspuol nie ärid lahti lähtvad, nõnna jõudvad oabitsad kua müüki. Paergu põle jälle ühtegiid änam. Otsas puhas. Aga tulavad, tulavad! Muhuse tulavad ja mõjale kua. Kui elu jälle lukist lahti oo piasn, siis suab jälle oabitsaid. Sedakorda sai ikka sellesugune ports tellitud, et ühna mitmeks vuastaks jäguks.

Laupa oo jälle talgupäe. Sedakorda ikka 2+2. Ja soovitatse kodu oma perega midagid suuremad ette võtta. Neh, nõuksi talguid oo kua vahest tuliselt taris. Kodune majapidamine tahab koa arimist suaja, mitte paljast külavahed. Nõnna et igal sandil asjal oo omad kenad küljed kua. Kangest muodis oo nüidsel aal nie lillemurud, neid soovitatse talgute aegas omale külida ja kompostikastisid tiha ja. Neh kõik nõuksed tarblised asjad, mis oo selle tulise mugava eluga ühna äe unun, et ennemalt ikka ollid ju. Nende niidumassinatega oo õuetele nõuksed siilipiad tehtud, et ükskid võililletutt kua ep tõuse änam. Äkist rajaks nüid uie moe järgi kenad kirjud lillemurud omale kojo.