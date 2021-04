"Igal aastal meenutame me sel päeval neid, kes hukkusid Osmanite impeeriumi ajal toimepandud armeenlaste genotsiidi tagajärjel. Alati oleme me tõotanud, et säärased kuriteod ei tohi enam kunagi korduda," ütles Biden 24. aprillil, mil USA Armeenia diasporaa tähistab genotsiidi ohvrite mälestuspäeva. "Ameerika rahvas mälestab kõiki armeenlasi, kes 106 aastat tagasi alanud genotsiidi tagajärjel surma said.”