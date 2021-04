Ema poolt on Tiit muhulane, isapoolse suguseltsi juured hargnevad aga Saaremaal. Isa Asari (Aaser) Kiik sirgus Siiksaare külas Tooma talus. "Mäletan, et ka naaberkülas elasid Kiige-nimelised, aga need ei olnud üldse meie sugulased. Sama lugu oli tuntud kirjaniku Heino Kiige, laulja Vaike Kiik-Salupere ja paljude teiste sama perekonnanime kandvate inimestega. Küll on meil suguvõsas liikunud jutt, et kunagi ammustel aegadel põgenes keegi isa esivanematest keeruliseks kiskunud armuasjade tõttu Saaremaalt mandrile. Ja ehk viis nõndaviisi ka nime kaasa," räägib Tiit.