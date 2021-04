Kas olete kunagi mõelnud, kuhu kulub see raha, mis meist igaühe sissetulekutest riigile läheb. Suures plaanis on pilt muidugi selge: sellega tagatakse riigi toimimine. Meist igaüks saab sellest kasu. Olgu selleks siis tasuta ühistransport või hambaravitoetus. Kuid kuhu see raha ikkagi täpselt kulub?