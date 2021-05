Minister Kalle Laanet ⟩ Saaremaa on eesrindlik Eesti kaitsetööstuse arendaja

Seejärel külastas minister Saaremaa laevatootjat Baltic Workboats, kus ettevõtte juhatuse liige Jüri Taal andis ülevaate käimasolevatest projektidest ja lähemate aastate plaanidest. Tehti ringkäik, mille raames testiti ka üht uut laeva, arutati koostööd ja Baltic Workboatsi ettevalmistusi uute modulaarsete mehitamata laevade arendamiseks, mille järele on kümnendi lõpus vajadus kogu Balti turul ja regioonis laiemalt. “Mul on hea meel, et Saaremaa on eesrindlik Eesti kaitsetööstuse arendaja,” ütles Laanet. 2020. aastal tarnis Baltic Workboats Eesti kaitseväele väekaitsekaatrid.