Saaremaal saadeti korda 143 talgutegu

Teeme Ära 2+2 talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür ütles, et seekordne eripärastes tingimustes peetud talgupäev läks väga hästi korda. „See, millise hoo ja õhinaga inimesed igas Eestimaa nurgas täna koos lähedastega tegutsesid, on eriliselt südantsoojendav,“ lausus Tüür.

Tüür lisas, et kui lugeda kokku talgupäeval üle Eesti rajatud lilleniidud, kompostikastid ja putukahotellid, võib kindlalt öelda, et putukatel tuleb hea suvi. „Sügav kummardus kõigile eestimaalastele, kes otsustasid talgupäeval kaasa lüüa, et kehtivaid piiranguid järgides oma koduümbruses vajalikud kevadtööd koos lähedastega ära teha ning anda ka oma panuse looduse heaks,“ lausus ta.