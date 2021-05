Koduloolane Riida Kask Kuressaarest on Kakunast pärit Aino Viilupiga tuttav 1956. aastast. Riida oligi see, kes Aino hobist raadiomehele teada andis.

„See on järjepidev ja tänuväärt tegevus. Ilmavihikuid või õigem oleks öelda, et mahukaid kaustikuid, on täitnud ka Aino ja Ahti Viilupi tütar Anne. Nad on üles tähendanud ka olulisi sündmusi,” annab Riida Kask teada.