PANE TÄHELE ⟩ Mändjala-Läätsa teelõigul algas teeremont

Töö on liikuva loomuga. Töölõigus on kehtestatud kiiruspiirang, üks sõidusuund on suletud ning liiklust reguleeritakse ajutiste fooridega. Salme sild (km 18) on suletud ja liiklus suunatud kõrvalasuva ajutise silla kaudu. Tööd kestavad oktoobrikuu lõpuni.