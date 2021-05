Saaremaa ettevõtjate liidu juhatus taotleb valitsuselt koroonapiirangute leevendamist Saare maakonnas. SEL-i arvates oleks see majanduse seisukohast väga vajalik otsus. Pealegi – haigestumus Saare maakonnas on Eesti madalamaid ning püsib jätkuvalt langustrendis, vaktsineeritute osakaal on aga Eesti suuremaid. Seega – põhjuseid Saaremaa järk-järgult piirangutest vabastada on ettevõtjate hinnangul enam kui küll.