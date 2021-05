POLITSEINÄDAL ⟩ Kümned juhid muljusid gaasi põhja

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar tunnistas, et soojade ilmade ja heade teeolude tõttu on inimesed liikluses vähem ettevaatlikuks muutunud.

Ta tuletas ka meelde, et 1. maist on kohustuslikud suverehvid. Lamellrehvidega on küll lubatud sõita aastaringselt, ent politsei soovitab ka lamellid ära vahetada, et vältida suvel nende liigset kulumist.