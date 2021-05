Möödunud aastal paigaldati Kuressaare kesklinna n-ö jagatud ala alguspunktidesse liikluskünnised ja tehti teekattemärgis, mis näitab, et suurim lubatud kiirus on 10 km/h. Eile paigaldati Kuressaare kesklinna kaks kiirustablood, mis teavitavad sõidukijuhte, kas nad on valinud õige sõidukiiruse.