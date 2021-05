Nõnna lükatse pissikste tuiude lussikapidu, mis oleks pidan nüid enne emadepääva tulema, kuskise kaugemase. Laseb ilmad pirekse soemaks ja nie ullud aad ikka uiest paramaks minna ja juu naad suavad omad lussikad ja pätid siis kätte kua. Kosuvad pirekse aega viel.

Ja karta oo, et luata põle kua sedakorda. Neh, katsu sa sial vahemeheks olla ja kokku loenda, et palju seda rahvast sial latsi pial oo, et ega number äkist põle üle kukkun. Ja neh, et igas sabas tohib paljast kümme inimest olla... neh sedavisi ep tule sest kauplemisest sial välja ikka just mitte midagiid.

Aga mudud neid taememüiaid, neid oo sial Liiva linnas ikka ühtejuoni. Andvad ühna tiheli lehtes ja palgeroamatus tiada, et millal kiegid tuleb ja misega kaupleb. Ja Neolill oo ju lahti ja poe otsas Kaie nähisse kua ühna tiheli passivat. Nõnna et taememuret ikka tulla ep sua. Ja teesekorra tasub ju suu lahti tiha ja nuabrinaese kääst uurida, et ons taal midad sõukest, mis sool puudu oo. Ja neh, palgeroamatus suab kua omasid muresid kurta. Eluaegas ep või tiada, et sa sedaviisi omale äkist näituseks tomatime kasvumajase ep sua või siis uut tuhliseemet. Kui ep küsi, siis mudud ep sua, aga uurida ikka tasub. Julgeste!

Ja sial turu pial oo neid kaupmehi ju muidu kua ikka ja jälle. Nõnna et nälga põle kua karta. Ja ju akkab varsi neid riidekauplejaid kua jälle liikuma. Neh, nõnna et kokkuvõteks põle ete seda luata nii kangest tariskiid. Mudud oleks kena, kui kõik kaubad ühekorraga ja ühe kohja pialt kätte suab, aga kui riigisiadus paergu teistmuodi ütleb, juu siis katsub selle järgi toemeta. Ja suab akkama küll. Just vihuti ja kangusega! Ja kangusest ju muhulastel puudust põle!

Ja ma ole ikka mõteln ja arvan, et ju nõuksed kieldused oogid äkist selle jäuks nii pitkalt piale pantud, et inimesed ühekorra õppeksid ise äe, et mesmuodi suaks oma eluga eetsi minna, kui sie va viirus siia masu jäebkiid. Natusse tuleb omasid ajusid liiguta, siis suab tehtud just kõik asjad sii ilmas-muas!