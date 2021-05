Eile Lääne-Saaremaal Mätasselja külas tulekahjus oma kodu, lemmikloomad ja kogu vara kaotanud pere jaoks on juhtunu suurem tragöödia, kui enamik meist isegi ette kujutab. Kui seda keegi üldse suudab, siis need, kel endal on tulnud midagi taolist üle elada.