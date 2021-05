Tiina Ool FOTO: Saarte Hääl

Esiteks – nende õue viimine on aeganõudev. Kaheksa neist on ratastoolis ja vajavad lifti. Korraga mahub lifti lisaks ratastoolile ja saatjale ehk veel üks inimene.

Arvestusega, et lifti sisenemiseks, allasõiduks, õue minemiseks ja saatja tagasisõiduks 4. korrusele kulub minimaalselt 4 minutit, kulub 16 inimese õue viimiseks 32 min, mõned lähevad ehk ka jalgsi treppidest, mõni ehk vajab veel lifti.

Ligi 40 min õueminemiseks, sama aeg tagasitulemiseks ja keegi teine hooldekodust sel ajal lifti ei kasuta. Ei usu, et see saab toimuma iga päev. Olen küll usklik inimene, aga mitte kergeusklik.

Mitte hubane kodu, vaid uus kombinaat

Teiseks on õu väike – võrrelge näiteks Saaremaa Valsi ja Tartu vangla asendiplaane. Ka vangidel tundub olevat rohkem õueala.

Kolmas probleem on äärmiselt keeruline ja aeganõudev inimeste evakuatsioon 4. korruselt. Tulekahju korral lifti kasutada ei saa. Selle kohta on arvamust avaldanud Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe Saarte Hääles 6. aprillil.

AS Hoolekandeteenused teatab oma kodulehel, et “alates 2010. aastast on AS Hoolekandeteenused töötanud selle nimel, et sulgeda suured psüühiliste erivajadustega inimeste erihooldekodud ja nende asemele rajada inimväärsete elamistingimustega väikesed ning hubased kodud”.

Koos eakatega saab Saaremaa Valsis olema üle 100 elaniku. Sõmera Kodu likvideeritakse, sest see olevat mitte kodu, vaid kombinaat. Tere tulemast järgmisse kombinaati!

Eestkostjate kohtumisel Saaremaa Valsis ütles Sõmera Kodu juht Terje Hanson, et need väikesed kodud linnatingimustes on eelkõige psüühikahaigetele nende integreerimiseks tavaellu. Seda, et väikesed kodud ei ole mõeldud intellektipuudega inimestele, meile algul ei räägitud. Seda ei ole kirjas ka AS-i Hoolekandeteenused kodulehel.

Kuni märtsini lubati meile uueks koduks Kogula endist hooldekodu. Siis selgus ootamatult, et see on amortiseerunud ja ei asu linnas. Minu teada on Kogula kogu aeg ühes kohas asunud.

Põhjust pole vaja kaugelt otsida – raha

Terje Hanson väitis, et peremaju Saaremaale ei ehitata, sest nende järele puudub vajadus, need jääksid tühjaks, kuna inimesi erihoolduse järjekorras ei ole. Kas abivallavanem Marili Niitsil on ülevaade, kui paljud pered hooldavad ise oma sügava puudega lähedast?

Neid ei ole järjekorras, sest veel ehk saadakse hakkama, üks päev korraga. Ei ole veel kodu, kuhu oma puudega lapse või lapselapse võiks südamerahuga saata.

Jah, hoolimata kõigist vastuväidetest on otsus Saaremaa Valsi nõukogus langetatud, tehakse ettevalmistusi kolimiseks. Sest see on kasulik – tühjalt seisnud 4. korrus, mis on seni kandnud tarbetuid küttekulusid, saab hea rahastuse.

Erihoolekande kohatasu on oluliselt suurem kui üldhooldusel, need inimesed on kõik riiklikul ülalpidamisel, nii et hooldekodu sissetulek on garanteeritud.

Kui Sõmera Kodu hakati likvideerima, protestisid paljud selle vastu, ka mina. “Riik vs. Sõmera Kodu: miks sõidab riik oma rahvast rongina üle?” (Saarte Hääl, 11. märts 2017)

Rong sõidab mürinal edasi. Ütle veel, et Saaremaal rongiliiklust pole!

Puudega inimesed on vajalikud. On vajalikud, et AS Hoolekandeteenused saaksid ja said Euroopa Regionaalarengu Fondist 47,6 miljonit eurot suurte hooldekodude likvideerimiseks ja uute kodude rajamiseks.