Kui Kuressaare päevakeskuse hoone Tolli tänaval 1998. aastal valmis, oli eakate rõõm suur – said nad ju koha, mis mõeldud just neile. Õige pea selgus aga, et maja on külastajate jaoks kitsavõitu. Ning eriti väike tundub see pärast valdade ühinemist – käivad ju eakad päevakeskuses koos üle kogu Saaremaa.