AASTA EMA ⟩ Anneli Mesila aitab ja õpetab, küpsetab ja ehitab

“Emme on päikesekiir, ta on hea ja kena,” ütleb pere pesamuna Reiko, kellele meeldib emme Anneliga õppida ja kiikuda. Marie sõnul on emme tore, lõbus ja tubli. “Ta teeb head süüa ja palju tööd,” lausub tüdruk. Karl-Mathias kirjeldab oma ema kui ilusat, toredat ja heatahtlikku inimest, kes aitab alati, kui on abi tarvis. Ja mängib koos oma lastega.