Kalur oli ka Karli isa Aleksei Laid. Seega perekondlik dünastia. Kalamehepisik on Laididel juba sünnist saati sees.

Aastad ei ole vennad. Karli teab, et varasematelgi aastatel on nii juhtunud, et püük saab hoo sisse alles maikuus. Põhiliselt püütakse räime, aga ka ahvenat. Lestagi jagub. Mõnel aastal on seda vähem, siis jälle rohkem.

Sander on kalurina töötanud ka Taanis ja Soomes. Sealt saadud kogemusi saab kodurannaski kasutada. Välismaalt toodud võrgukerimismasin kergendab tööd kõvasti.

Mehed ütlevad, et kala turustamisega probleeme pole. Suurema osa saagist ostavad töötlemisettevõtted. Vähemtähtis pole kalavastaliste roll. Sadamasse kala ostma tulnud inimesed saavad värske merehõbeda koju viimiseks otse paadist.

Karli isa ja Sandri vanaisa Aleksei on tuntud ka külapillimehena, samuti koduõlle valmistajana. Aleksei poeg ja pojapoeg ütlevad, et neil seda annet pole. Sander pole aga lootust kaotanud, öeldes, et pärimuskultuuri tuleb ikka iga kandi pealt edasi viia, küll ta selle kesvamärjukese tegemise ka ära õpib.

Aktiivse noormehena on Sander kaasa löönud ka Nasva klubi näiteringi tegevuses. Kas ka Sandri perest on Nasva kaluritele järelkasvu tulemas, seda on veel vara öelda. Sandri peres on kasvamas tütar. Karlil on aga lapselapsi rohkem, võib-olla keegi neist astub esiisade jälgedesse.