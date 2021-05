ÕHTUNE KONTSERDIELAMUS ⟩ Euroopa päeva kontsert Viinis

Kvartett kuulub koos 25 teise muusikakooslusega Austria välisministeeriumi ja Austria muusikaekspordiagentuuri Music Austria noorte muusikute programmi Uus Austria Helisev Muusika (New Austrian Sound of Music, NASOM). Austria muusikaekspertidesest koosnev zürii on valinud käesoleval aastal juba 7. korda toimuvasse Uue Heliseva Muusika programmi noori muusikuid klassikalise muusika, džäss-, maailma-, kaasaegse ning pop/elektroonilise muusika valdkonnast. Programmi eesmärk on tutvustada noori Austria muusikuid ning toetada nende esinemisi ka väljaspool oma kodumaad.