„Teenetemärgi andmiseks toimus hääletus, mille käigus toetas enamik komisjoniliikmetest kolme kandidaadi seast just Varje Haavelit," ütles Toplaan ja lisas, et ka Haaveli kandidatuuri esitajaid oli mitu.

Varje Haavel on 1981. aastast töötanud Kuressaares naistearstina, seda kõigepealt Kuressaare haiglas ning alates 1996. aastast erakliinikus Hanvar, mille asutaja ja juhataja ta on.

Kuressaare aukodaniku nimetuse puhul lähtus linnakodaniku komisjon Anti Toplaane sõnul seisukohast, et see võiks olla linna eriline austusavaldus eelkõige nendele inimestele, kes ei ole Kuressaare elanikud, kuid kelle erakordne tegevus on mõjutanud oluliselt Saaremaa pealinna.