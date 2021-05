Kevadel mõtleb iga inimene lilledest ja liblikatest, meel on rõõmus ja oleme täis teotahet. Tahame ära teha rohkem, kui jõuame või plaanime. Ometigi on inimvaim piiratud ning jõuame ja teeme nii palju, kui suudame.

Andres Tamm FOTO: Tambet Allik / Saarte Hääle arhiiv

Tänavune kevad on pikaldane, mis on osale inimestest väsitav, kuid lilledele rõõmurohke. Lilled õitsevad väga kaua ning rõõmustavad neid nautivate inimeste meeli.

Aprilli keskel hakkasid linnastaadioni taga mürisema ekskavaatorid ning vinguma saed. Mõtlesin, et vallavalitsus on hakanud ehitama Kivi tänava pikendust või laiendatakse parklat.

Luba pole tarvis?

Üsna kohe kaevati suur auk, mis tekitas kahtlust, milleks on parklal auku vaja. Seejärel hakkasid suured veoautod vedama liiva ja kruusa, millest moodustati mäed. No selge, vald tahab sinna suusamägesid teha. Esitasin 21. aprillil vallale teabenõude, et teada saada, mis toimub. Vastus tuli 23. aprillil ja ennäe – vallavalitsuse andmetel ei toimunud seal midagi. Ometigi olid mäed näha poole kilomeetri kaugusele.

Esitasin 30. aprillil uue teabenõude, kus palusin vallavalitsuse töötajaid staadioni taha vaatama minna, mis seal toimub. Ja ennäe, 6. mai vastuses ongi vallavalitsus teatanud, et valla järelevalvetöötajad on 22. aprillil (ometigi ei teadnud nad 23. aprillil veel midagi!) ja 29. aprillil tutvunud kinnistul toimuva tegevusega ning suhelnud kinnistu omanikuga telefoni teel.

Kinnistu omaniku sõnade kohaselt ei ehita ta praegu midagi, vaid täidab maapinda ja korrastab maaüksust.

Vallaametnike sõnul ei ole selline tegevus ehitustegevus ning avalikkusele mitte ligipääsetava eratee, eramaale spordi- ja puhkerajatise rajamisel pole ehitusseadustiku lisa 1 kohaselt vaja ehitusluba taotleda ega ehitusteatist esitada. Nüüd vist võivad kõik Saaremaa eraomanikud teha ilma valla loata oma kinnistule mistahes puhkerajatise ning see pole taunitav.

Veelgi enam, valla vastuses teatati, et laiaulatuslik pinnase teisaldamine ja taastäitmine on keskkonnaameti kontrolli all. Vallavalitsusel pole asja, et sellise pinnase teisaldamisega hävitatakse kinnistul tuhandeid kohalikke käpalisi. Vallavalitsus niidab ju ka ise kevad-suvel teede äärest maha sadu käpalisi, suisa kurb on vaadata.

Lisaks käpaliste kasvukohtade hävitamisele täidab omanik krundi maapinda ilma mingisuguse loata ja projektita, pannes liigvee jooksma kõrvalasuvatele tenniseväljakutele ja parkimisplatsile.

Kohalikest ajalehtedest võis lugeda, et iidvanade ligi meetrise läbimõõduga paplite langetamine (need vajasid tõesti mahavõtmist) loeti võsa puhastamiseks või oli tegemist “metsaalaga”, kus vallavalitsuse luba puude mahavõtmiseks polevat vaja. Kui aga tavaline vallakodanik hakkab oma krundil suuremat puuoksa maha võtma, peab selleks olema raieluba!

Avalik võim olgu avalik

Ma ei saa aru, miks on vaja avalikul võimul end lolliks teha ja salastada kõik tegevused, mis on ju ilmselgelt kõigile näha. Saaremaa vallavolikogu näol on ju tegemist kohalike elanike valitud esindajatega, kes on paika pannud Saaremaa vallavalitsuse. Avalik võim peab olema avalik ning andma teda valinud rahvale tõest informatsiooni, mitte hämama ja vassima.

Lilledest ja liblikatest. Mereäärsel maatükil asukohaga Kivi tn 9 on kasvama hakanud hulgaliselt nartsisse, mida on omakorda hakanud hoogsalt ära kasutama kohalikud lillemüüjad või nende varustajad. Selle asemel, et nautida lilli looduses, murravad nad neid sületäite kaupa.