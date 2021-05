Eks igaüks soovi, et nii tema oma kui ka lähedaste tervis oleks hea ning seda ei ähvardaks haigused ega ohud. Seega on tervis kahtlemata üks popim valdkond, mille kohta ilmavõrgust teavet otsitakse.

Paradoksaalsel kombel näib aga see, mis inimeste tervist ohustab, olevat just interneti, õigemini selle levitamisega seotud. On teadlasi, kes leiavad, et elektromagnetväljadel võib olla mõju inimese tervisele, teised pole sellega aga nõus. Kui esimeste arvamus tõepoolest paika peaks, mis saaks siis nendest põlvkondadest, kelle arvates on internet lausa inimõigus ning elu telefoni ja internetita tundub suisa võimatu?