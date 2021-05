VIDEO ⟩ Kuldne kukk jõuab Kihelkonna kiriku torni jaaniajal

Kirikutorni uuendamine on jõudnud plekitöödeni ning osaliselt on torn kaetud vaskplekiga, mis päikese käes kiiskab. Restaureerijad panevad paika 350 ruutmeetrit plekki, mis kaalub kolm ja pool tonni. Sajad plekitahvlid valtsitakse käsitööna üksteise külge kinni ning pidevad haamrikolksud on neil päevil Kihelkonna argipäevade lahutamatu osa.