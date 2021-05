SAARLANE ⟩ Bernhard Kuusk: “Kõik, mis ei tapa, teeb tugevaks!”

Tõsi, nüüd pakub sellele veidi räsitud moega tugitoolile kõva konkurentsi uhiuus kollane pink. Ja mitte mingi tavaline pink, vaid nimeline. Pingi seljatoele on kinnitatud läikiv metallplaat, kust võib lugeda, et see pink on pere kingitus papa Bärnile 90. sünnipäevaks.