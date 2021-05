Talveunest ärganud metsaott sõi aga viimati sügisel ning põõnutades on ta kaotanud oma kehamassist kolmandiku ehk paarsada kilo. Kui teil on sellise massi visualiseerimisega raskusi, siis – talve jooksul on karu kerest haihtunud ühe superkaalus sumomaadleja jagu massi ehk miinus üks Baruto.

See kõik on mesikäppadel ju nüüd vaja tagasi süüa ning nii puistavadki nad märtsis-aprillis linnu- ja sipelgapesi, lõhuvad mesipuid, ahmivad ahnelt magusalt kleepuvaid haavapungi ja kui leiavad, siis maiustavad korjuste kallal. Peamiseks organismi turgutavaks vitamiiniallikaks on aga juba varakevadel tärkav imeline taim, mille nimeski on paljudes keeltes viide päntajalgadele sees, alates tema ladinakeelsest nimetusest Allium ursinum ehk meie keeli karulauk.