REPLIIK ⟩ Maaelust linnavurlede pilgu läbi

Niimoodi see ei ole ega saagi olla, et keskkonda reostavad ainult maainimesed või ainult linnainimesed.

Jah, ajalugu tuleb kemikaalide ja väetiste näol veel tükk aega maa seest välja. Nende osas ei pruugi praegune olukord vanadest aegadest liiga palju erinedagi. Vanasti ehk mürgitati vähem, sest lihtsalt polnud tehnoloogiliselt õiget kraami. Samas on tänapäeval kemikaalid nii kallid, et ükski peremees neid pimesi oma maale ei tuiska. Naabriteks olemine mürgitamise ajal on jah nagu ta on, mis parata. Maaelu ei koosne aga siiski enam ammuilma vaid põllumajandusest.