Kui vahepeal hakkas juba tunduma, et vähemalt igasugune erakonna juhi valehäbita ülistamine ja kultus on Eesti poliitilisest kultuurist taandunud, siis on see olnud vaid näiline. Vanad head ajad on tagasi. Tekib vaid küsimus ülistajatele: kas teil endil ebamugav ei ole?