Mul on mu looduskaitsjatest sõpradest mõnikord kahju. Nende jaoks, kes metsades näevad eelkõige rahaks transformeeritavat puitu või linnalähedases niidus krunte valglinnastule, on nad välja nuputanud sellised mõisted nagu “ökosüsteemi teenused” või “ökosüsteemi hüved”. Selleks, et need, kelle käes on raha- ja võimukraanid, usuksid, et inimene saab loodusest palju kasu ka siis, kui mets raiumata, soo kuivendamata ja maavarad kaevandamata jäävad. Looduse pakutava kasu näiteiks on inimese varustamine vee ja toiduga, kultuurtaimede tolmeldamine, kliima reguleerimine, inimtegevuse jääkide ja toksiliste ainete lagundamine, inimese “hingeliste” ja rekreatiivsete vajaduste rahuldamine.

Minu meelest on täiesti õigustamatult tähelepanu alt välja jäänud üks looduskaitse väärtust teaduslikult põhjendav aspekt, mis käitumisökoloogile tundub iseenesestmõistetav, kuid mille üle pole ma õigupoolest kunagi kuulnud kedagi looduskaitse kontekstis argumenteerimas.

Händikäpi printsiip

Iisraeli õpetlane Zahavi pakkus 1975. aastal välja niinimetatud händikäpi printsiibi. Selle järgi on ekstravagantsete omaduste rolliks reklaamida nende kandja kõrget kvaliteeti hinnatud sigimispartnerina, kardetud vastasena või tabamatu saakloomana. Kuigi ekstravagantsed omadused kahandavad ellujäämise šanssi, suurendavad need samas tohutult sigimisedukust neil isendeil, kes selliseid omadusi suudavad väärikalt välja kanda.

Händikäpi printsiip aitab seletada ka inimeste järgitava, elulises mõttes kasutu, kuid aega ja energiat kulutava, ebatervisliku või ohtliku käitumise mõtet. Aitab mõista, miks sellega uhkeldatakse, miks neil kõigil jätkub imetlejaid ning miks mõnda edvistajat kadestatakse, vihatakse või põlatakse.

Üks hästituntud händikäpiliik inimestel on silmatorkav tarbimine. Miks ihaldatakse luksuskaupu? Miks nendega uhkeldatakse? Varjatud evolutsiooniline põhjus on ilmne: selleks, et tõsta oma renomeed partnerite silmis ja alandada konkurente. Uhkeid ja tarbetult kalleid autosid, maju ja ehteid või kulukaid harrastusi võivad endale lubada vaid tõeliselt rikkad ja võimekad, teistel lõpeks see laostumise või veel hullemaga.

Nii nagu tõstavad händikäptunnused renomeed üksikisendeil, nii kuluvad händikäpid marjaks ära ka kogukondadele, riikidele ja rahvastele, et teised neid tõsiselt võtaks. Samuti nagu loomad ja inimesed peavad olema hoolikad endale jõukohaste händikäpsignaalide valimisega, nii peab ka iga riik ja rahvas leidma enda jaoks sobiva. Sõjaline võimsus ei ole Eesti-sugusele väikeriigile kindlasti jõukohane.

Samas on Eestil midagi, mis on tänapäeva maailmas kõrgelt hinnatud ja mille soetamiseks pole meil vaja teha erilist investeeringut, sest see on juba või õigemini veel olemas. See on meie loodus. Looduslikud ja poollooduslikud elukooslused: põlislaaned, puisniidud, sood ja rabad, paepealsed, rannamaastikud, järved, jõed ja meri koos linnulaidudega. Oh kui palju sellest kõlbaks veel maha raiuda, kuivendada, üles künda, kaevandada, tühjaks püüda või täis ehitada – ühesõnaga rahaks muuta. Seda mitte teha, looduslikud elu- ja pühapaigad alles jätta – see tähendab hiigelsuurt saamata jäänud tulu. Järelikult on see selgelt händikäp.