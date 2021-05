Anu Tanila FOTO: Saaremaa vald

Kuressaare lapsevanemate mure laste turvalisuse pärast on arusaadav ja igati asjakohane. Seda enam, et kiirgus on nähtamatu ja keeruline on hinnata, kus on piir ohutu ja ohtliku vahel. Kui suitsuandur on täna kõigile tuttav ja kasutusel abivahend, siis kiirguse mõõtmiseks ei ole kahjuks olemas üht head ja üheselt tõlgendatavat seadet. Kiirgusinfo analüüs nõuab eri väljaõpet ja kui mõõteriist väljastab numbreid, siis on vaja eriala spetsialisti, kes need numbrid õigesse konteksti paneks.

Saaremaa vallavalitsus tellis aasta tagasi terviseametilt kiirguse mõõdistuse Valjala lasteaias ja põhikoolis. Mõõdistuse raporti järgi olid asutustes kasutatavad WiFi-seadmed nõuetekohased ja mingeid normidest suuremaid kiirguse numbreid ei tuvastatud, pigem olid need lubatust tuhandeid kordi väiksemad.Sarnaselt KG-ga olid lapsevanemad eelnevalt ruumides kiirgust iseseisvalt mõõtnud ja tõlgendanud numbreid enda jaoks väga palju kordi lubatust kõrgema kiirgusohuna.

Prioriteedid: turvalisus ja kvaliteet

Saaremaa vallavalitsuse IT- teenistus on valla loomise hetkest võtnud üheks prioriteediks vallavalitsuse ja hallatavate asutuste sideteenuste, sealhulgas internetiühenduste turvalisuse ja kvaliteedi. See tagatakse ainult Euroopa Liidus lubatud ja sertifitseeritud seadmete ja materjalide kasutamisega. Eestis kehtib elektriseadmetele vastav EU standard, mis on madalam näiteks USA-s lubatud näitajatest.

Hoonete ümberehituste ja remontide käigus planeerime arvutivõrkude paiknemise vastavalt eeldatavale vajadusele arvestusega, et seadmetel ja kaablitel puuduks otsenähtavus inimese töökohaga. Võrguseadmed paiknevad selleks ettenähtud ruumides või spetsiaalsetes seadmekappides, et vältida kaasnevat müra ja ka kiirguse võimalust.

Saaremaal pole ühtegi 5G-saatjat

WiFi-teenust ei ole võimalik asendada kaabli-internetiühendusega, sest mobiiltelefonid ja tahvelarvutid on ühenduse pidamiseks tehniliselt üles ehitatud läbi õhu levivale andmesidele.

Kuressaare gümnaasiumis ja Saaremaa ühisgümnaasiumis toimub sel suvel haridusministeeriumi riiklikust projektist planeeritud täielik sisevõrkude ümberehitus koos seadmete vahetusega. Sama projekti käigus on juba ümber ehitatud maakoolide võrgud ja ootel on Kuressaare Vanalinna kool.

Saaremaa vallavalitsusele teadaolevalt ei ole Saaremaal ja Kuressaares hetkeseisuga paigaldatud mitte ühtegi 5G-saatjat.

Kuressaare gümnaasiumi lapsevanemad tundsid ka muret, kas kooli katusele paigaldatud antennid võivad endast ohtu kujutada. Internetiseadmed võivad tekitada lubatust kõrgema kiirguse, kui tegu on sertifitseerimata seadmega või seade on rikkis. Kui majaomanik lubab oma hoonele paigaldada antenne või muud tüüpi sideseadmeid, siis on majaomaniku kohustus teiselt osapoolelt küsida seadmete turvalisuse kinnituseks tootja sertifikaat või terviseameti kinnitus seadme ohutuse kohta.

“CE Declaration of Conformity” on deklaratsioon, millega tootja kinnitab, et antud toode vastab EU normidele. Kuressaare gümnaasiumil on need kinnitused katusele paigaldatud seadmete kohta olemas.