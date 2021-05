Eimar Rahumaa ⟩ Mida loeb Bill Gates?

Gates kutsub üles päikesepaneele üles sättima põhjendusega, et mida rohkem neid on, seda odavamaks nende tootmine muutub ning kvaliteet paraneb. Faktid kinnitavad tema arutelu õigsust. Gatesil on veel teisigi üleskutseid. Ta möönab, et kliimaõnnetuse ärahoidmise keerulisus ja raskus on kolossaalne, midagi sellist pole inimkonna ees enne olnud. Sealjuures olevat tema arvates üks probleemide probleem, kus lahendust oleks hädasti vaja juba täna. See suur probleem on tsement, mille ühe tonni tootmine annab sama palju CO2. Ilma ka kuidagi ei saa, sest kas keegi suudab ette kujutada meie maailma ilma betoonita? Järelikult? Mitu inimest tuleks selle probleemi lahendamiseks, nii-öelda rohelise tsemendi leiutamiseks tööle rakendada?

Miljardärist annetaja, suur raamatusõber

Gates, suurim annetaja maailmas (just praegu tegeleb vaestele riikidele vaktsiinide annetamisega) rääkis muu hulgas sedagi, mida ta viimasel ajal lugenud on.

Oma sõnade järgi loeb Gates aastas 50 raamatu ringis, saades vihjeid, milliseid teoseid lugeda tasub, sõpradelt ja meediast. Praegune miljardär julgeb avalikult tunnistada, et lapsepõlves olnud ta suur nohik. Sellest ajast on talle meelde jäänud Salingeri “Kuristik rukkis”. Samas möönab Gates, et hiljem raamatut uuesti üle lugedes oli ta saanud ennast otsekui kõrvalt vaadata, ajas tagasi astuda, sest talle meenusid lugemiselamused ja rõhuasetused lapsepõlvest, hoopis erinevad kui täiskasvanuna.

Iga raamat õpetab midagi uut, teeb paremaks ja targemaks.

“Ma olen koolis ajalugu õppinud ja lood minevikust on mulle alati meeldinud, samuti nagu teaduski,” rääkis Gates. “Ent alles Jill Leporet lugedes sain aimu, miks Ameerika Ühendriigid on just niisugused.”

Bill Gates pidas silmas Harvardi professori 932-leheküljelist “telliskivi” “Need tõed. Ameerika Ühendriikide ajalugu” (“These Truths. A History of the United States”), mis algab ameeriklaste vahest suurima presidendi Abraham Lincolni igihaljaste sõnadega aastast 1862: “Me peame end orjusest vabastama ja siis me päästame oma maa.”

Seda on põnev lugeda, võin omalt poolt kinnitada. Saate suurepärase ülevaate, üksikute lugude kaupa, miks nende põhiseadus on nii suurt rolli mänginud riigi, terve ühiskonna arengus, aga ka ameeriklaste maailmanägemises, isegi kultuuris ning riigi toimimises. Lõpetades sellega, millised “sulelised ja karvased” isepäised inimesed olid interneti loomisel tegevad. Esimene andmepakette vahetanud arvutivõrk, esialgse nimega ARPANET (nimi pandi tööd juhtinud organisatsiooni Advanced Research Projects Agency esitähtede järgi), sündis pool sajandit tagasi USA kaitseministeeriumi projektina. Esimene veebilehekülg loodi USA-s 1991. aastal. Paar aastat enne, 1989. aastal oli Inglise päritolu teadlane Tim Berners-Lee teinud Genfis ettepaneku nimetada see võrkude võrk World Wide Web’iks. Ülejäänu, nagu öeldakse, on ajalugu.