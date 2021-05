JUHTKIRI ⟩ Vajalik toetus

Aastate jooksul on Kuressaare haiglas tehtud suuremaid ja väiksemaid ehitustöid, remonditud ja kõpitsetud. Ometi jagub veel küllaga seda, mida uuendada ja parendada. Kui ministri eelnõu määruseks saab, on Kuressaare haiglal õnn olla üks kuuest haiglast, millele riik investeeringuteks Euroopa Liidu toetusraha jagab.

Miljon eurot kulub tõepoolest marjaks – ootab ju ajakohastamist psühhiaatriaosakond, samuti on tarvis, et haiglal oleks oma magnetresonantstomograaf ehk MRT-seade. Seni on maakonna elanikud pidanud leppima võimalusega külastada uuringubussi, mis teiste kohtade hulgas ka Kuressaaret külastab. Või siis sõitma uuringuteks mandrile.