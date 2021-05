Vilsandi tuletorni naaber ei taha oma aia taha käimlaid

“Massiline turistide käik tuletorni toob kaasa nii privaatsuse häirimise kui ka mentaalsed pinged Murdlaine inimestele, mille me peame ära kannatama,” märgib Murdlaine kinnistu üks omanikke Monika Salu paljudele ametkondadele saadetud kirjas.

Murdlaine kinnistu omanike arvates ei ole turismiobjekti hügieeni tagamise eesmärgil külastajatele hädavajalikke käimlaid ja prügikaste ilmselgelt võimalik paigutada Majaka kinnistule, kus asub tuletorn, vaid need tuleb viia eemale.

Tarvo Kullapere MTÜ-st Saare Hooldus ütles, et naabrite mure on arusaadav, aga samas tuleb ka turistidele tagada kõik elementaarsed võimalused.

Monika Salu sõnul on RMK-l vastu võetud otsus rajada parkla koos käimlate ja muude võimalustega tuletorni teele, enne tuletornini jõudmist. See päästaks olukorra, kuna asuks majakale piisavalt lähedal, et teenindada majaka külastamisest huvitatud turiste.

Paraku on RMK plaan alles paberil ja Kullapere sõnul ei saa ju turisti suunata kohta, mida pole olemas. Vilsandil ehitamine ei käi tema sõnul niisama lihtsalt ka, et lööd kopa maasse ja teed parkla

Murdlaine kinnistu omanikud soovivad ka Majaka kinnistu ja tee kõigile arusaadavalt tähistamist. Piir peab olema nende arvates tehniliselt lahendatud nii, et turistidele on tagatud liikumise selgus ja Murdlaine kinnistu omanikele liikumisvabadus. Samuti on Murdlaine omanike soov, et tuletorni juurde tuldaks RMK matkarada pidi ja jalgsi.

Keskkonnaamet jäi oma vastuses Monika Salule neutraalseks. Kirjas on öeldud, et piirdeid saab ehitada, kuid need peavad olema sobivad. Samamoodi on vaja käimlaid ja prügikaste, kuid kes ja kuhu need panema peaks, ei saa keskkonnaamet öelda. RMK parkla kohta märkis amet, et seal tuleb arvestada ranna ehituskeeluvööndiga.

Tarvo Kullapere ütles, et kindlasti ei hakka Vilsandi tuletorni külastama sellised rahvahordid nagu Sõrve majakat. Selleks pole võimalustki, kuna Vilsandile suured massid ei pääse.

Tema sõnul on Saare Hooldus tuletorni naabritega koostööd otsinud ning praegu ongi torni avamise plaan kooskõlastuste saamise taga. “Me pole püssi põõsasse visanud, tahame läbi rääkida ja tuletorni ikkagi avada,” lausus Kullapere.