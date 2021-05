MUHU UUDISSED ⟩ Oo pidusid ja õppemist

Neh, toomgad läksid õide ja nõnna sai tuhlis just parasal aal maha. Ja nüid nädali lõppus oo neljad pühad. Nõuke kena soe tulli just õigel aal – meiud oo nelipühi laupaks just parasad. Kenad värsked ja ergud! Neh, meiusid tasub tuppa tuua küll. Sie pidada kõik tõbed ja aigused elust-maast iemal oidma. Neh, ka katusseriastagid tasub meiud sättida! Mis ta põle siis kena mitte!