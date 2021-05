Ka minu arvates pole sel neljakorruselisel hoonel tegu ega nägu ning see tuleks maha lõhkuda. Samas on sel oma ajalugu, mida tasub meenutada. See hoone pole pärit mitte möödunud sajandi viiekümnendatest, nagu arendaja ütleb, vaid selle ehitasid Heimar Adfeldt ja Vassili Leiner 1930. aastate keskel. Ning üldsegi mitte leivakombinaadiks, vaid jahuveskiks, mida tuntigi Adfeldti veski nime all.