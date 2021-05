Kuressaare haigla füsioterapeut ja toitumisnõustaja Karina Talk selgitab, et vitamiinid on mikrotoitained, mida organism vajab normaalseks toimimiseks ja terve püsimiseks. Rasvlahustuvaid vitamiine (A-, D-, E- ja K-vitamiin) säilitatakse maksas ja rasvkoes, kus võib neid olla organismi jaoks varuks nädalateks või lausa kuudeks. Vesilahustuvaid vitamiine (C- ja kõik B- rühma vitamiinid) ei ole organism seevastu võimeline säilitama, mistõttu on vajalik neid igapäevaselt toiduga manustada.