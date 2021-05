MEES VÕI NAINE? Tänapäeva teadus on jõudnud arusaamale, et elusolendi soolist kuuluvust pole võimalik määrata vaid organismi väliste tunnusjoonte alusel. FOTO: dw.com

Paljud teadlased väidavad, et inimkonna jagamine naisteks ja meesteks on vananenud. Saksamaal ja veel mõnes riigis on juba hakatud registreerima nn kolmandat sugu. Mis on aga inter- ehk vahesoolisusel pistmist punapeadega? Vastust otsiti Deutsche Welle (DW) veebilehel ilmunud pikemas artiklis.