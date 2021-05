Kardiostimulaatorite paigaldamine on invasiivkardioloogiline protseduur, üks osa südamehaiguste ravi süsteemist, milles iga tasandi haiglatel (regionaal-, kesk- ja üldhaiglatel) on oma roll. Neid rolle arvestades on kehtestatud haiglaliikidele nõuded ja antud tegevusload, mis lubavad erineva keerukusastmega protseduure teha kohtades, kus selleks on patsiendi jaoks kõige ohutumad tingimused. Kehtivat haiglavõrgu ülesehitust ja loogikat Eestis oskavad paremini kommenteerida terviseamet ja sotsiaalministeerium, samuti haigekassa, kellega haiglad teenuse osutamiseks lepinguid sõlmivad.