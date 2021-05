Vaadates oksjoniesemete kirevat valikut ning annetajate rohkust, saab järeldada vaid üht – vähk ja võitlus sellega on teema, mis inimestele korda läheb. Pole ka ime – väga paljusid puudutab see ju isiklikult. Hea meel on tõdeda, et saarlaste algatusele on õla alla pannud ka Saaremaaga seotud tuntud inimesed.