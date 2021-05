Kell 11 seab end Kuressaare haigla katusel sisse esimene saaremaine esineja Kurly Beats, kes annab avalöögi 12 tundi kestvale heategevuslikule katusestriimile, mida on võimalik veebi vahendusel, ka Saarte Hääle internetilehelt jälgida.

Selle aja sees esineb ja teeb muusikat kokku 15 Saaremaalt pärit räpparit ja diskorit, kes ühendasid oma jõud selleks, et kodusaare tervisetöötajatele oma austust avaldada.

Oma heategevusliku kontsertetteaste haigla katusel teeb Krick täna kell 22.30 – vaid paar tundi pärast seda, kui vorm on pärast pikka tööpäeva varna riputatud. Enne teda teevad muusikat I Land Sound´i festivali korraldustiimi kuuluvad Paap ja J0J0, samuti käivad puldi tagant läbi näiteks sellised esinejad nagu Löukii, Da Varik, Willi, Nora Von B, Skidoo, Laura ja Relanexit ja Majaka poisid Maq, Tafka, Phugo ja Milps.

SA Kuressaare Haigla Toetusfond juhataja ja PAI-algatuse üks eestvedajaid Siiri Rannama ütles, et PAI-algatuse raames on annetajate toel kogunenud 53 8230 eurot – kõik selleks, et kinkida puhkust meditsiiniõdedele ja hooldustöötajatele.