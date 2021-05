Päris huvitav oleks arutleda selle üle, kas eelmise aasta 1. märtsist Rail Baltic Estonia juhatuse esimeheks saanud Tõnu Grünberg soetas endale suvekodu Saaremaal seepärast, et siiagi plaaniti kunagi raudtee ehitada, või siis just seepärast, et see idee teoks ei saanud ja me peame seni ilma raudteeta läbi ajama...