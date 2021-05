Hirmuste küla mehed Imre ja Endel jõudsid jalgratastel oma kodukülast, kuue kilomeetri kauguselt esimestena kohale. Imre ütles, et külas on vaid neli peret ja kuna küla asub naaberküladest kaugemal, siis jäävad ka külaelanikud ühistegevusest eemale. Seekord tulid nad uut teavet hankima.

17 aastat Hirmustes elanud Imre Hanstinile maaelu meeldib. Mees ütleb, et kaubareisil käib ta Kuressaares, aga ka Salmel ja Kõrkkülas. Ta on uurinud ka küla nime lugu ja teab seda nüüd huvilistele rääkida.

Hirmustes on ka Saaremaa vägilase Suure Tõllu haud, Külamees andis teada, et haua asukohta näitavad viidad on maha sõidetud. Mõnelgi korral on ka Imre käest päritud, kus see haud asub. Paadla kandi külade seltsi juhatuse liige, turismispetsialist Kati Aus lubas asja ajada, ikka selle nimel, et uued tähised üles panna.