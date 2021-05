Eks ikka saab. Kõlab võib-olla ähvardavamalt, kui see tegelikult on. Praegune igapäevane töö seisneb põhiliselt selles, et valmistame ette Kaitseliidu kui maakaitse võimekuse teatavat luurevõimekust, mis põhiliselt jääb taktikalise tasandi võimekuse juurde. Kõige olulisem on vastast tundma õppida. Milline see vastane välja näeb või millist tehnikat kasutab. See on üks olulisemaid töösuundi ja loomulikult veel riigisaladuse kaitse korraldamine Kaitseliidus.