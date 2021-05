Paljugi sellest, mida me 2021. aasta kevadel näeme-kuuleme-kogeme, on juba varasemast tuttav. Õigemini – eelmisest kevadest. Tõsi küll, üht-teist on mullusega võrreldes muutunud, ent üldjoontes oli tänavune stsenaarium sama: kui koroonanumbrid ühtäkki koletu kiirusega paisuma hakkasid, kehtestati piirangud, et haigestumus ei kasvaks.