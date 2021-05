Esmaspäeval teatati, et Kuressaares hotellide juures parkival sõidukil on puruks löödud küljeklaas. Päeva jooksul selgus, et klaasi oli purustanud sõiduki omaniku tuttav, kes otsis autost oma telefoni. Teine sarnane juhtum leidis aset ööl vastu esmaspäeva. Tööle läinud sõidukijuht parkis oma auto tänavaäärsesse parklasse. Varahommikul, pärast tööpäeva lõppu avastas autojuht, et parempoolses küljeklaasis on auk ning sõiduki salongis kivi.