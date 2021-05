MUHU UUDISSED ⟩ Liival olli leeripüha

Õpetaja kiitis kangest, et olge nie ajad nii ullud kut tahes, aga va interniedus tulli abiks ja nõnna sai selle muodsa distantsõppe kordas kenaste kõik tunnid ää pietud. Ui ta kiitis, et oln kole munuksed lapsed, et tahtvad kenaste kampas õppe ja oidvad ja abistavad ühteteist. Ja et taagid sai nüid laste taudi sõukse asja selgeks, et kaudu interneti suab kua pitkad tunnid äe pidada.