JUHTKIRI ⟩ Öökullid ja lõokesed

Esimese koolitunni varasema alguse kasuks räägibki argument, et koolipäev jõuab varem õhtule. Pealegi – need vanemad, kes ise maalt kella kaheksaks tööle sõidavad, saavad ühtlasi lapsed linna kooli tuua. Kuidas pääsevad lapsed kooli aga siis, kui tunnid hiljem pihta hakkavad? Kui näiteks bussiajadki on paika pandud, arvestades, et tööpäev algab kell kaheksa?