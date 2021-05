JUHTKIRI ⟩ Õigus olla mures

Osa Sõmera Kodu elanikest on saanud või saavad ammugi remonti ootava eluaseme asemele senisest palju paremad elamistingimused – näiteks peremajades või spetsiaalselt erihoolekande klientidele ehitatud väikestes kortermajades.

Samas leidub neid, kelle puhul pole sugugi kindel, et uus koht nende jaoks parem on või neile seal meeldima hakkab.

Suure eakatekodu neljas korrus ei pruugi saada koduseks isegi siis, kui see on värskelt remonditud ja tipp-topp korras.

Neil eestkostjail, kes lootsid oma lähedasele koha saada Kogulas endise eakatekodu hoones – niisugune oli ju AS-i Hoolekandeteenused varasem plaan –, on õigus pettunud olla. Sest ootamatult leidis riigifirma, et Kogula maja on liiga amortiseerunud ja liiga kaugel kogukonnast.