Tour of Estonia võitis Karl Patrick Lauk

"Tundus, et kõik on hästi," rääkis Lauk. Kaks ringi enne lõppu lakkasid aga töötamast ka varuratta käigud. See tegi sõidu lõpu tema jaoks keeruliseks ja viis tuju nulli, kuid lõpp hea, kõik hea.

Laugu jaoks oli velotuuri teistkordne võitmine oluline. "Minu jaoks on see UCI kõige kõrgema kategooria sõit, mida hetkel sõita saan. Kindlasti on see oluline nii mulle kui tiimile."