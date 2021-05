Saare maakonna aasta külaks valitud Nasva aleviku eduloos on suur roll sealsetel kaluritel. Nasva mehed on aastasadu merest ja jõest leivakõrvast nõudmas käinud. Tõsi, viimastel aastatel on kalasaagid üsna kesised olnud, pajatab Kadi raadio saade "Külavahelood".