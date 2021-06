Kui terrass seob sujuvalt aia ja elutoa, on loodud kõik eeldused, et enamik suvistest meeldivatest hetkedest koonduks sinna. Kuna terrassiehitus ei ole ülemäära keeruline ega ka väga kulukas ettevõtmine, siis tasub just praegu see töö ära teha, et saabuvad suvepäevad oma õuel oleks tänavu teistsugused.